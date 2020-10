Vervroegd Overlegcomité over extra maatregelen: sowieso strenger voor sport en cultuur, Franstaligen vragen verbod op niet-essentiële verplaatsingen

Het Overlegcomité zal zich vanavond al buigen over strengere coronamaatregelen. Een algemene lockdown zit er vooralsnog niet aan te komen, al gaan er wel Franstalige stemmen op om een verbod op niet-essentiële verplaatsingen in te voeren. Strengere regels voor sport, cultuur en evenementen komen er sowieso.

“Geen nieuwe algemene lockdown”, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) vanmiddag in de Kamer. Maar strengere maatregelen, die zitten er sowieso aan te komen.

Om 20 uur vindt een digitale vergadering plaats met vertegenwoordigers van de verschillende regeringen in ons land. Die vergadering stond oorspronkelijk ingepland als voorbereiding op het Overlegcomité van morgen. Maar nieuwe cijfers over ziekenhuisopnames en uitval van zorgpersoneel zette te veel druk op de ketel: wachten tot morgen lukt zelfs niet meer. Verschillende politici bevestigen dan ook aan onze redactie dat de verwachting leeft om vanavond of vannacht al nieuwe maatregelen vast te leggen.

De veelbesproken coronabarometer komt er niet. “Het heeft geen zin om op dit moment in de crisis af te spreken welke maatregelen gelden bij niveau 3”, is te horen in de Wetstraat. Er staan wel nieuwe regels in de steigers voor sport, cultuur en evenementen, want het is wel degelijk de bedoeling om nog verder te snoeien in het sociaal leven.

Mocht de politiek vanavond toch geen consensus bereiken, dan komt er morgen alsnog een bijkomende vergadering. In ieder geval zal de regering morgen breed communiceren naar de bevolking en naar de pers.