Rouwen op kindermaat: hoe steeds meer steden en gemeenten begraafplaats toegankelijker maken voor kinderen

Herbruikte arduinplaten die dienen als hinkelstenen. Krijtborden in de vorm van wolkjes. Wilgenhutjes om tot rust te komen. Een spreekbuis onder de grond. Of een brievenbus met boodschappen voor dierbaren. Met kleine ingrepen proberen steeds meer steden en gemeenten in Vlaanderen om een minder akelige en meer kindvriendelijke plek te maken van hun begraafplaatsen. “We willen kinderen op een speelse manier betrekken in het rouwproces, zonder er een speeltuin van te maken.”