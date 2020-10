AA Gent met deze elf op zoek naar eerherstel in Europa League na blamage tegen Cercle Brugge

AA Gent heeft iets goed te maken na de 5-2-nederlaag van afgelopen weekend tegen Cercle Brugge. Staan de Buffalo’s op in de Europa League tegen Liberec. Wim Dedecker sleutelde aan zijn team en voerde enkele wissels door.

In de goal zoals bekend geen Sinan Bolat, want door een foutje van Gent is zijn Europese schorsing nog niet afgelopen. Achterin viel ook Plastun uit de basis, Ngadeu en Hanche-Olsen starten wel. Nurio neemt de plaats is van Mohammadi op de linksachter. Op de rechterflank kiest Dedecker voor Botaka in plaats van Niangbo en in de spits geen Depoitre, wel Kleindienst.

Opstelling AA Gent: Roef, Castro-Montes, Ngadeu, Hanche-Olsen, Nurio, Marreh, Kums, Bukari, Botaka, Yaremchuk, Kleindienst