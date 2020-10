Bpost Bank blijft inzetten op kantoren

Bpost Bank, die dit jaar 25 jaar bestaat, wil de band met de klant niet alleen digitaal maar ook fysiek blijven versterken.

De coronacrisis heeft gezorgd voor een gevoelige stijging van het gebruik van de digitale kanalen van de bank, vertelt marketing- en verkoopsdirecteur Frédéric Jonnart. Zo steeg het aantal transacties via de MobileBanking-app met 27 procent.

Bpost Bank wil die diensten nog uitbreiden, maar blijft ook inzetten op nabijheid, via het netwerk van 660 agentschappen. In tegenstelling met de huidige trend in het bankenlandschap om kantoren te sluiten, blijft Bpost Bank vasthouden aan dat aantal. Er komen ook extra opleidingen, om nog meer te kunnen specialiseren in hypotheken of beleggingen.

Bpost Bank zal ook investeren in 400 nieuwe automaten, waarmee stortingen kunnen gebeuren of uittreksels worden geprint. Volgens Jonnart is er bij de klanten nog heel wat vraag naar dergelijke automaten. Ook daar gaat Bpost Bank in tegen de trend bij andere banken.