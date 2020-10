Rode Duivels kennen tegenstanders in voorronde WK 2022 op 7 december

De Europese voetballanden weten op 7 december tegen wie ze het opnemen in de voorronde van het WK 2022. Dat maakte de FIFA donderdag bekend.

De loting zal door de coronapandemie achter gesloten deuren gebeuren in Zürich. Om 18 uur begint de ceremonie.

De 55 Europese landen zullen in de kwalificaties onderverdeeld worden in tien groepen: vijf groepen van zes landen en vijf van vijf landen, met telkens heen- en terugwedstrijden.

De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de WK-eindronde, de tien nummers twee spelen in maart 2022 nog play-offs met twee landen die uit de UEFA Nations League komen. Deze twaalf landen strijden voor de laatste drie Europese plaatsen op het WK in Qatar, dat pas eind 2022 (21 november-18 december) gespeeld wordt. De Qatarese zomers zijn immers te warm.

Voor de loting van de kwalificaties zullen de landen op basis van hun FIFA-ranking na afloop van de groepsfase in de Nations League in november dit jaar onderverdeeld worden in zes potten.

De Europese kwalificaties lopen van maart tot november 2021.

