B&B-uitbaatster Anke legt 120 zorgverleners gratis in de watten: “Sommigen zijn echt aan het eind van hun Latijn. Ik moet toch íets doen?”

Als een toevluchtsoord voor zij die dagelijks in de frontlinie staan, zo zet Anke Bertin haar bed and breakfast open voor 120 zorgverleners. Voor een overnachting met ontbijt, gratis en voor niets. “Als ik zie hoe zwaar ze het hebben, moet ik toch iets doen. Hopelijk volstaat dit om de batterijen te kunnen opladen.

Filemon en Baucis. Het is een koppel uit de Griekse mythologie dat door de goden beloond werd voor hun gastvrijheid, het is ook de naam van de bed and breakfast van Anke Bertin. Een succesvolle zaak net ...