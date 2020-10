Vladimir Poetin: “Ik gaf toestemming voor behandeling van Aleksej Navalny in Berlijn”

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat hij persoonlijk toestemming heeft gegeven om oppositieleider Aleksej Navalny in Duitsland te laten behandelen.

“Nadat de echtgenote van deze burger een beroep op me had gedaan, gaf ik aanklagers meteen opdracht om te kijken of het mogelijk was om hem naar het buitenland te laten gaan”, zei Poetin volgens Russische media.

Navalny, een van de meest uitgesproken critici van het Russische staatshoofd, werd eind augustus ernstig ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Hij belandde aanvankelijk in een ziekenhuis in het Russische Omsk. De autoriteiten gaven na enkele dagen toestemming om de politicus naar Duitsland te laten vliegen. Internationale experts stelden later vast dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif.

Poetin beredeneerde dat Navalny niet naar Duitsland had mogen gaan als zijn regering hem had laten vergiftigen.

De oppositieleider, die de vergiftiging overleefde, houdt de autoriteiten in zijn vaderland wel verantwoordelijk voor wat hem is overkomen.