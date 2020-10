Hij beloofde zijn vrouw op zijn 65ste te stoppen, maar Edouard deed voort: op zijn 82ste in gids voor beste chocolatiers

Mechelen -

De Mechelse chocolatier Edouard Gauthier beloofde zijn vrouw ooit op zijn 65ste te stoppen, maar ondertussen is hij 82 en gaat hij nog altijd lustig voort. Vijf jaar geleden begon Edouard die, 56 jaar in het vak staat, nog chocolade te maken puur vanuit de boon. Gault&Millau bedacht hem voor het eerst met een plekje in haar gids met de beste chocolatiers van België en Luxemburg.