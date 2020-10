Jongens in rok naar school uit protest tegen seksisme

Gent -

Met bolletjes, streepjes en plooitjes. De jongens van het GO! Atheneum Mariakerke vlak bij Gent kwamen gisterochtend in een rokje naar school. Ze protesteerden zo tegen seksisme en discriminatie. De school had daartoe opgeroepen, met succes. Merlijn Willems (16, l.) verscheen in een zwart plooirokje van zijn lief, en poseerde er nog koket mee ook. “Ik protesteer hiermee tegen de seksualisering van het vrouwelijk lichaam”, zegt hij. “Meisjes moeten rokjes kunnen dragen zonder gereduceerd te worden tot seksueel object.”