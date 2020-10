Bloedrode cijfers in Frankrijk: liefst 15.000 besmettingen meer dan dag eerder

In Frankrijk zijn er in 24 uur tijd meer dan 40.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus opgetekend, een record, zo is donderdag officieel meegedeeld. Volgens de nationale gezondheidsdienst Santé publique France (SpF) zijn er 41.622 nieuwe infecties in één dag geregistreerd. Ofwel 15.000 meer dan woensdag en een nieuw record.