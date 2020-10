Situatie in ziekenhuizen zeer onrustwekkend, en biostatisticus Kurt Barbé ziet geen beterschap: “Niet afwachten tot volgende week”

De hospitalen moeten overschakelen naar fase 2A: tegen 2 november moet 60 procent van de bedden op Intensieve Zorgen voorbehouden zijn voor coronapatiënten. De ziekenhuisopnames zijn dan ook uiterst zorgwekkend en biostatisticus Kurt Barbé ziet geen kentering in de cijfers. “Strengere maatregelen kunnen wachten, maar geen week, daar is geen tijd meer voor.”

Momenteel liggen er in totaal 3.274 patiënten met corona in het ziekenhuis. 525 daarvan liggen op intensieve zorgen en 272 van hen wordt beademd. Die cijfers zitten serieus in de lift. Zo komen er gemiddeld ...