OVERZICHT EUROPA LEAGUE. Dries Mertens verliest in eigen huis van AZ, Jan Vertonghen wint met Benfica

Niet alleen Standard, AA Gent en Antwerp kwamen donderdagavond in actie op speeldag 1 van de Europa League. Bekijk hieronder wat de andere clubs hebben gedaan in de Europa League.

Lech Poznan - Benfica 2-4

Jan Vertonghen stond 90 minuten tussen de lijnen en moest twee doelpunten toestaan. Benfica won wel nog met 2-4.

Een counter uit het boekje! ???? pic.twitter.com/UlSta8T4v1 — Play Sports (@playsports) October 22, 2020

Napoli - AZ 0-1

Napoli is met een verrassende thuisnederlaag begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De Italianen gingen donderdagavond in hun eerste match in groep F met 0-1 onderuit tegen het Nederlandse AZ. De Nederlandse ploeg kampte nochtans met veel positieve tests, maar won dankzij een goal in minuut 57 van Dani de Wit.

Bayer Leverkusen - Nice 6-2

Bayer Leverkusen veegde de vloer aan met Nice en scoorde maar liefst zes keer.

Een combinatie om je duimen en vingers bij af te likken... ?? pic.twitter.com/7ppSGh3VtU — Play Sports (@playsports) October 22, 2020

PSV - Granada 1-2

Nieuwe aanwinst Mario Götze vond opnieuw de weg naar de netten bij PSV, maar bleef na de rust binnen. De ploeg uit Eindhoven ging uiteindelijk met 1-2 onderuit ging tegen Granada. De Spanjaarden scoorden in de tweede helft twee keer, langs Molina (57.) en Machis (66.).

Of @MarioGoetze zich goed voelt in de Lichtstad? ??? pic.twitter.com/fVrM2rWFxP — Play Sports (@playsports) October 22, 2020

CSKA Sofia - CFR Cluj 0-2

Dundalk - Molde 1-2

H. Beer Sheva - Slavia Praag 3-1

PAOK - Omonia 1-1

Rapid Wien - Arsenal 1-2

Arsenal was in groep B met 1-2 te sterk voor Rapid Wenen. De Gunners kwamen in Oostenrijk 1-0 achter na een doelpunt van Fountas (51.) maar David Luiz (70.) en Aubameyang (74.) trokken hun team over de streep.

Rijeka - Real Sociedad 0-1

Real Sociedad haalde het met 0-1 bij het Kroatische Rijeka. Bautista scoorde diep in blessuretijd. Kort daarvoor was Adnan Januzaj ingevallen.

Young Boys Bern - AS Roma 1-2

In groep A ging AS Roma met 1-2 winnen bij het Zwitserse Young Boys. Bruno Peres (69.) en Kumbulla (74.) wisten een vroege penaltygoal van Nsame (14.) uit.

