Islamoloog Tariq Ramadan in verdenking gesteld van verkrachting vijfde vrouw

De Franse Justitie heeft de Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan, die reeds wordt vervolgd voor verkrachting van vier vrouwen, donderdag opnieuw in verdenking gesteld.

Dit keer betreft het meerdere verkrachtingen tussen 2013-2014 van Mounia Rabbouj, een van de eerste vrouwen die de man aanklaagden, zo heeft het Franse persbureau AFP van een van de advocaten van de islamoloog vernomen.

Het parket van Parijs had de inverdenkingstelling al in de lente van 2018 gevorderd. Maar de rechters hebben hun beslissing in het geval van deze vroegere escort-girl tot nu opgeschort.

Haar getuigenis indertijd heeft de toen gevangen zittende Tariq Ramadan voor het eerst doen toegeven “buitenechtelijke betrekkingen”, maar “met toestemming”, te hebben gehad.