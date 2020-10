De Belgische fotograaf die in volle coronatijd nog in de VS rondliep: “Ze zien de pandemie als een test van God”

Fotograaf Carl De Keyzer (61), een van onze beste Belgische fotografen en verbonden aan het prestigieuze Magnum-agentschap, ging dertig jaar na zijn boek God Inc I opnieuw de stand van de religie opmeten in de Verenigde Staten. Hij trof slangenbezweerders, fanatiekelingen en cowboypriesters aan. En dan moest midden zijn reis de coronabom nog barsten, waardoor hij plots de laatste Belgische reiziger was op Amerikaanse bodem. Een bevoorrechte getuige in de onbekende buik van het land, al had hij de daver op het lijf én een verknipte slip voor z’n mond. “Ze rekenden op de bescherming van God in plaats van op een mondmasker.”