Standard is donderdag aan de Europa League begonnen met een thuisnederlaag. Het verloor in zijn 250e Europese wedstrijd van het Schotse Rangers. Bij de bezoekers mocht Kemar Roofe, die vorig jaar nog bij Anderlecht voetbalde, nog invallen en in het slot maakte hij met een fenomenaal schot vanop de middellijn nog 0-2. Bekijk hier zijn magistrale trap: