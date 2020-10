Amerikaanse presidentsverkiezingen: Donald Trump wil zaterdag zijn stem uitbrengen

De Amerikaanse president Donald Trump is van plan zaterdag te gaan stemmen. Hij doet dat tijdens een bezoek aan Florida, zo heeft woordvoerder Judd Deere van het Witte Huis donderdag bekendgemaakt. Plaats van handeling is West Palm Beach, waar Trump geregeld in zijn landhuis en golfresort Mar-a-Lago verblijft.

Eind 2019 kondigde de miljardair aan New York te laten voor wat het was en Florida als zijn hoofdverblijfplaats te verkiezen. Het staatshoofd is van plan vrijdag naar de zuidoostelijke ‘Sunshine state’ af te reizen om er meerdere campagnebijeenkomsten bij te wonen.

De aankondiging kwam naar buiten terwijl Trump in de helikopter stapte naar Nashville, Tennessee. Daar staat het tweede en laatste debat tussen de twee presidentskandidaten op het programma.

In veel staten is het mogelijk vervroegd te stemmen voor de verkiezingen van 3 november. Ruim 46,5 miljoen Amerikanen hebben dat omwille van de coronapandemie en uit vrees voor besmetting op verkiezingsdag inmiddels gedaan. Dat is meer dan 30 procent van de mensen die in 2016 hebben gestemd.