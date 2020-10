Ongeleid projectiel van Trump doet zijn reputatie eer aan: Giuliani beticht van racisme, leugens en ongepast seksueel gedrag

Slechts twee raadgevers die geen familie zijn van de president hebben Donald Trumps ambtstermijn overleefd. De ene is medestander van het eerste uur Chris Christie, de tweede zijn advocaat en vriend, Rudy Giuliani. Het is verbazend dat Giuliani, die in Republikeinse kringen al jaren beschouwd wordt een gevaar voor het presidentschap van Trump, nog altijd aan boord is. Op een zucht van de verkiezingen is hij opnieuw in opspraak gekomen door Borat.