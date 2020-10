Oud frietvet en slachtafval om trucks te laten rijden

Voedingsgigant Cargill gaat 150 miljoen euro investeren in een nieuwe biodieselfabriek in de Gentse haven. Uniek in zijn soort, zegt het bedrijf. Ze gaan onder meer slachtafval, rioolslib en oud frietvet verwerken tot biobrandstof voor vrachtwagens en schepen. “Een zeer goeie evolutie”, vindt professor Johan Martens (KU Leuven).

“Hoe vettiger hoe liever, wordt ons principe”, zegt Alexis Cazin, directeur van Cargill Biodiesel in De Tijd. Zijn bedrijf, een Amerikaanse agro-industriële voedingsgigant, gaat fors investeren in de Gentse haven. Ze starten volgende week met de bouw van een tweede biodieselfabriek. Bij Cargill was donderdag niemand bereikbaar voor meer toelichting, maar het is de bedoeling in te spelen op de steeds strenger wordende Europese vereisten voor biobrandstoffen. Die vereisten moedigen brandstof op basis van eetbare landbouwproducten af. In ruil daarvoor wil Europa biobrandstof op basis van olie en afval aanmoedigen. “De fabriek wordt uniek in Europa”, zegt directeur Cazin in De Tijd. “Ze kan biodiesel maken van zeer uiteenlopende soorten vet en afval waar anders geen oplossing voor is. Bijvoorbeeld slachtafval dat niet meer geschikt is om honden- of kattenvoer van te maken. En gebruikt frietvet zal bij restaurants worden opgehaald. Ook uit rioolslib kunnen we vetten recycleren om biodiesel van te maken.”

Bedoeling is dat de biodiesel van Cargill in de toekomst vooral voor zwaar vrachtverkeer zal worden gebruikt. Maar ook in de scheep- en luchtvaart zien ze potentieel. Professor (Oppervlaktechemie en Katalyse) Johan Martens van de KU Leuven noemt de investering een “zeer goeie evolutie”. “Vetzuur uit rioolslib halen... dat zijn straffe dingen. Biodiesel maken van koolzaad en olie bleek immers niet meer zo’n slim idee omdat het niet echt klimaatvriendelijk is. Het is effectief een betere piste om afval te gaan gebruiken en op te waarderen tot brandstoffen. Dit zal dus zeker een goed alternatief zijn in de toekomst.”

In het Gentse verwacht Cargill jaarlijks alvast 6.000 tot 10.000 ton rioolvet te recupereren. De investering zal ook nieuwe banen creëren en moet in een eerste fase 115.000 ton biobrandstof opleveren per jaar.