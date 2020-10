Groot-Moefti van Damascus bij bomaanslag om het leven gekomen

De soennitische Groot-Moefti van de provincie Damascus is bij een bomaanslag om het leven gekomen, zo hebben de Syrische staatsmedia donderdag gemeld.

Sjeikh Mohammed Adnan Afyoeni kwam donderdag om bij een “terreuraanval” in Qoedsiya, buiten de Syrische hoofdstad, in het noordwesten van de provincie Damascus. Volgens het staatspersbureau Sana ging het om een bom die in zijn auto is afgegaan.

De Syrische regering bestempelde de omgebrachte geestelijke als een “martelaar” en “een van de toonaangevende geleerden van Syrië en de Islamitische wereld”.

Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten overleed de man aan ernstige verwondingen die hij bij de explosie heeft opgelopen. Hij was een naaste van de Syrische president Bashar al-Assad.

Nog volgens het Observatorium heeft de Groot-Moefti een eersteplansrol gespeeld in de akkoorden om de gevechten in de provincie tussen regeringstroepen en rebellen te doen ophouden.