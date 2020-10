Verschillende regeringen nemen vooral maatregelen in de sport: zeker strenger, maar ook zeker geen lockdown

Nee, een nieuwe nationale lockdown komt er niet. Maar de verschillende ­regeringen draaien coronagewijs toch weer wat meer de duimschroeven aan. De toestand in de ziekenhuizen is te ernstig om niet verder in te grijpen, is de redenering. Het Overlegcomité kwam daarom gisteravond vroeger dan verwacht al ­samen, en houdt vanochtend een persconferentie. Topsport­competities – zoals de eerste klasse voetbal – zullen voortaan weer zonder publiek doorgaan.

“Het niveau van de besmettingen is zo hoog dat we er alles aan moeten doen om onze niet-noodzakelijke contacten te beperken.” Premier Alexander De Croo (Open VLD) was gisteren in de Kamer duidelijk: we ...