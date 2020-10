Leko: “Trots hoe we Antwerp na 26 jaar weer in Europa vertegenwoordigden”

Na de oververdiende zege tegen Ludogorets herhaalde Ivan Leko zijn woorden van zondag in Waregem. “Als we blijven winnen, mag dit scenario – terugkeren na een achterstand – zich blijven voltrekken. Ik ben super trots op de manier waarop we Antwerp, 26 jaar na datum, in Europa vertegenwoordigden, én dat tegen een vaste klant in de Champions League en de Europa League.”

De Great Old domineerde de partij, maar werd kort na rust koud gepakt. “Dominantie in Europa volstaat niet. We misten het nodige killerinstinct, en dat werd na de pauze afgestraft. Van paniek was na het tegendoelpunt echter geen sprake. We toonden mentale en fysieke kracht om te reageren.”

Leko koos voor Benavente voorin, en wisselde de Peruviaan vroeg in de tweede helft af met Ampomah. “Ze speelden allebei niet op hun beste positie, maar ze hebben wel mentaliteit getoond. Beide jongens deden hun best en hebben nog tijd nodig. Ik zie ze week na week groeien. Binnen vier tot vijf weken zullen we de beste Benavente en de beste Ampomah zien.”

Gerkens: “Niet mijn mooiste goal, maar wel nodig voor de ommekeer”

Pieter Gerkens luidde met een kopbaldoelpunt, zeg maar schoudergoal, de Antwerpse remonte in. “Mijn mooiste treffer was het zeker niet (grijnst), maar ze telde wel. We waren al een tijdje aan het pressen, dat doelpunt hadden we dan ook dringend nodig om weer in die wedstrijd te komen.”

Antwerp leverde over negentig minuten bekeken zijn beste partij van het nog prille seizoen af. “We zorgden voortdurend voor hoge pressing en konden zo telkens snel de bal veroveren. Dat vergrootte bij ons het geloof in een goede afloop. Van stress was in de groep nooit sprake. Wel honger om aan deze campagne te beginnen. Dit resultaat, en vooral de manier waarop, pakken we mee naar de toekomst.”