Offday bij Standard: “We waren niet op niveau”

Standard-spelers Samuel Bastien en Arnaud Bodart waren stevig ontgoocheld na de 0-2 nederlaag donderdag tegen Rangers in de Europa League. Ze gaven zonder problemen toe dat de Schotten beter waren.

“We waren niet op niveau, het was een offday”, meent middenvelder Bastien. “Twee keer mikten we op de lat, na de rust werd het moeilijk voetballen door het weer. Maar dat zijn geen excuses. We zijn klaar om in de komende weken te winnen op verplaatsing, ons niveau op te krikken en tot het gaatje te gaan. Zondag tegen STVV zullen we de hoofden alweer moeten oprichten, want ook dat is een belangrijke wedstrijd.”

Doelman Bodart maakte een gelijkaardige analyse. “We hadden kansen in de eerste helft, maar na de pauze zijn we slecht gestart”, klonk het. “We hebben nooit de mogelijkheden gehad om terug in de wedstrijd te komen. We zullen deze misstap moeten aanwenden om het in de toekomst beter te doen. We moeten tonen dat we tot meer in staat zijn, want vanavond waren niet op niveau.”

Bodart kwam ook even terug op de straffe goal en bijbehorende uitbundige reactie van Kemar Roofe. “Hij maakte een fantastisch doelpunt, maar die reactie was niet nodig. Dat hij tevreden was, is normaal, maar niet dat hij voor onze supporters ging lopen”, besloot de Luikse doelman.