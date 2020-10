Weer voetbal zonder publiek: Overlegcomité laat geen toeschouwers meer in stadions

Opnieuw lege tribunes. Vanaf vandaag en tot nader order is publiek in onze voetbalstadions opnieuw verboden. Dat betekent dat er vanavond al geen volk meer is bij Kortrijk-Anderlecht, maar straks ook niet bij Club Brugge-Lazio in de Champions League of Antwerp-Tottenham in de Europa League. Het Overlegcomité legt ook het voetbal drastische maatregelen op om het coronavirus in te dijken.

In augustus speelden de clubs in 1A en 1B al zonder publiek. Daarna mochten de profteams vijf wedstrijden lang een beperkt aantal toeschouwers toelaten. Er werden strakke protocollen opgesteld om de stadions op een veilige manier voor 1/3 te vullen, maar daar komt nu weer een einde aan. Het Overlegcomité dat de coronamaatregelen bepaalt, weert opnieuw alle fans uit het stadion.

Het moet om gezondheidsredenen, maar financieel zal dit er opnieuw hard inhakken bij de clubs. Anderlecht gaf onlangs toe dat het per wedstrijd zonder fans 640.000 euro misloopt. Alle eersteklassers hebben een systeem om hun abonnees terug te betalen, maar zeker voor de Europees spelende clubs is het zuur. Club Brugge ging vanavond normaal zijn voorverkoop beginnen voor het Champions League-duel tegen Lazio. Oorspronkelijk mochten er nog 5.500 fans binnen op Jan Breydel komende woensdag, maar dat zal nu niet meer lukken. Antwerp zal donderdag eveneens op een lege Bosuil tegen Tottenham moeten spelen.

Onze clubs uit 1A en 1B hoopten lange tijd dat het zo’n vaart niet zou lopen. Ze hadden gehoopt om nog steeds mensen te kunnen ontvangen omdat voetbal afleiding kan bieden in deze donkere tijden. Anderlecht had bijvoorbeeld een scenario klaar om in te krimpen naar 3700 toeschouwers. Dat was nog de moeite waard.

Er werd gisteren de hele dag overlegd tussen de Pro League en de politiek. Eerder was beslist om de stadions in te delen in covidcompartimenten waar nog slechts 200 fans in plaats van 400 fans per compartiment mochten zitten. Eten en drank werd verboden. Daarna werd geopperd om de bubbels van 4 te halveren naar bubbels van 2, maar het mocht allemaal niet baten. Onze stadions worden weer doodstil.

Ook twee matchen in gevaar

De vraag is trouwens of alle wedstrijden dit weekend kunnen doorgaan. Die kans is quasi onbestaande. Waasland-Beveren zit ondertussen met 17 coronabesmettingen en dus vraagt de club normaal voor de tweede week op rij om zijn wedstrijd uit te stellen. Vorige speeldag was het tegen KV Oostende, nu is het tegen Charleroi. De Freethiel is in lockdown, want deze week waren er niet eens groepstrainingen en alle contacten tussen coach Nicky Hayen en zijn jongens verliepen digitaal. Er zijn maar liefst 14 spelers getroffen.

Ook Moeskroen start vandaag normaal de procedure om hun match tegen Cercle af te gelasten. Les Hurlus zitten ze met 12 besmettingen. Daarbij de kok, de dokter, de perschef, maar vooral 9 spelers. Op Le Canonnier zijn de namen bekend. Het gaat om Hocko, Van Durmen, Nlandu, Gnohéré, Ipollito en Henry. Vandaag kunnen er nog positieve gevallen bijkomen en dus lijkt uitstel onvermijdelijk.

En wat met de andere profclubs? Club Brugge krijgt vandaag te horen of er naast Mignolet, Kossounou en Krmencik nog positieven zijn, bij RWDM in 1B is het duel met Lierse in gevaar. De kalendermanager zal de vrije momenten - in januari zijn er twee weekends voorzien- goed kunnen gebruiken om uitgestelde matchen in te plannen. (jug, whb, tjm)