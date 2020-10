“Drie Belgische clubs pakken 3 op 9 in de Europa League: dat is te weinig”

Club Brugge had dinsdag nog getoond hoe het moet. Maar het hielp alleen Antwerp. De drie Belgische clubs pakken in de Europa League drie op negen. Dat is weinig. Te weinig. Oostenrijk, Nederland en Oekraïne, die de achtste plaats van ons land in de UEFA-ranking beogen, deden niet beter, maar zijn België al voorbijgesneld. In de strijd om onze rechtstreekse plaats in de Champions League te behouden, moet het toch beter.