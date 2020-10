Zidane (alweer) ter discussie bij Real Madrid en ook jonge Real-spitsen worden gehekeld, rond Hazard blijft het stil

Zinédine Zidane, coach van Real Madrid… Als het goed gaat, wordt hij gefêteerd. Gaat het minder, is het tijd voor een andere. Na twee beschamende nederlagen tegen Cadiz (0-1) en de B-ploeg van Shakhtar Donetsk (2-3) is het weer zover, drie dagen voor El Clásico. Zidane moet buiten. Eden Hazard volgt het nog steeds van in de ziekenboeg.