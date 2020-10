Nog maar net 16 geworden maar Mario Stroeykens mag al mee op ploegfoto bij Anderlecht

Er zit een nieuw talent in de pijplijn bij Anderlecht. Mario Stroeykens mocht deze week mee op de ploegfoto. Dat wil toch zeggen dat er op relatief korte termijn op hem gerekend wordt. De aanvallende middenvelder is geboren in… 2004. Hij is nog maar net 16 geworden, is meervoudig Belgisch jeugdinternational en afkomstig uit het Pajottenland. Hij zal dit seizoen kansen krijgen, op zijn minst op training.