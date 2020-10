CLUBNIEUWS. Nog geen Vranjes of Mukairu bij Anderlecht, kuitblessure voor Steppe bij STVV

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

ANDERLECHT. Nog geen Vranjes of Mukairu

Anderlecht moet op Kortrijk vermijden dat ze na 10 speeldagen met 14 op 30 staan. Dat zou een buis zijn. Bij paars-wit is niemand van de spelerskern of de staf nog besmet met corona. Toch doet Vincent Kompany nog geen beroep op Ognjen Vranjes. Ook nieuwkomer Mukairu is nog nergens te bespeuren na de administratieve rompslomp, terwijl jonkies Arnstadt en Colassin de uitgebreide selectie niet haalde. Na zijn schorsing is Albert Sambi Lokonga wel terug en ook Françis Amuzu maakt de verplaatsing naar het Guldensporenstadion. Of Kompany vasthoudt aan zijn tactiek om in balbezit met drie centrale verdedigers te voetballen is afwachten. Op training probeerde hij verschillende zaken uit.

Er is ook nieuws vanuit het medisch kabinet. Niet alleen dat Trebel, Sardella en Cobbaut nog revalideren, maar ook dat Luc Vanden Bossche vanaf 1 november voor Anderlecht gaat werken. Hij komt Kristof Sas vervangen met wie de samenwerking werd stopgezet. De transfer is best opmerkelijk, want Vanden Bossche werkte 14 jaar voor de Buffalo’s. (jug, ssg)

BEERSCHOT. Loris Brogno drie maanden out

Het zit Loris Brogno dit seizoen niet mee. Zaterdag tegen STVV kreeg hij voor het eerst een basisplaats. Hij bedankte voor het vertrouwen met een doelpunt en een assist. Maar de aanvaller ­blesseerde zich deze week aan de knie en moest geopereerd worden. Hij is drie maanden niet beschikbaar.(kofr)

STVV. Kuitblessure voor Steppe

Doelman Kenny Steppe liep tegen Beerschot een kuitblessure op en kwam nog niet aan trainen toe. Wellicht neemt Daniel Schmidt zijn plek in. Hij zou dan zijn seizoens­debuut maken. De spelers ondergingen gisteren een nieuwe coronatest. De uitslagen worden vandaag bekendgemaakt.(pivan,gus)

OH LEUVEN. Ouedraogo inzetbaar tegen Club

Marc Brys kan morgen tegen Club Brugge een beroep doen op centrale verdediger Ouedraogo, die terugkeert na een knieblessure. Hij traint al de hele week mee. Osabutey is voor het eerst inzetbaar, al was de aanvaller gisteren te vermoeid om mee te trainen. Aguemon gaan ze bij OHL nog niet meteen terugzien. De Fransman is alweer aan het lopen, maar de verwachting is dat hij pas eind december fit is.(mah)

CERCLE BRUGGE. Corryn twee weken out

Biancone traint weer volop mee en is net als Bates opnieuw fit. Ook Omolo is weer beschikbaar. Corryn sukkelt met de hamstrings en is minstens twee weken out. Lopes blesseerde zich bij zijn invalbeurt tegen Gent en is ook onbeschikbaar.

Het is nog niet duidelijk of de match tegen Moeskroen kan doorgaan. Door een groot aantal besmettingen dreigen Les Hurlus uitstel te vragen.(kv)

KV OOSTENDE. D’Haese nog steeds geblesseerd

D’Haese komt tegen Zulte Waregem zo goed als zeker niet in actie. Hij trainde gisteren nog steeds individueel en is nog niet klaar na zijn spierprobleem. Ook Boonen is nog niet fit.

De beloften wonnen tegen Lierse (2-1). Brachet en Brock scoorden. Nieuwkomer Patoulidis deed ritme op. Een opvallende verschijning langs de zijlijn was Franck Berrier. Hij loopt stage bij de beloften voor een trainerscursus.(jve)