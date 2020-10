“Was Club Brugge wel zoveel sterker geweest met de gegeerde Gaich op het veld?”

???? las ik op het trainingsvest van de man die voor mij Weense worstjes op zijn bord legde. De letters gooiden me terug naar mijn jeugd toen ik verzot was op exotische voetbalemblemen. De tijd dat België tegen de CCCP speelde en je in Moskou ook ?????? en ??????? had. De derde club uit de hoofdstad van de Sovjet-Unie was ????. Of in Romeinse letters: CSKA.