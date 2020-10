Bij een droneaanval in het noordwesten van Syrië zijn donderdag veertien jihadisten, onder wie zes commandanten omgekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (OSDH)

De aanval was gericht op een bijeenkomst van jihadisten in het dorp Jakara in de regio Salqin, meldt een bron aan OSDH.

Het was donderdag nog niet duidelijk wie achter de aanval zit.