Barack Obama voert campagne voor Biden en sneert naar Trump: “Democratie werkt niet als leider elke dag liegt”

De Amerikaanse ex-president Barack Obama heeft de Democraten woensdag (plaatselijke tijd) opgeroepen om zich massaal te mobiliseren voor Joe Biden. Het is niet omdat de peilingen in het voordeel van de Democraat zijn, dat de verkiezing al gewonnen is, aldus Obama. Hij liet zich ook zeer kritisch uit tegenover president Donald Trump, van wie hij zei dat hij niet in staat is om zijn ambt ernstig te nemen.

Oud-president Barack Obama (2008-2016) voerde woensdag campagne voor zijn voormalige vicepresident Joe Biden in Philadelphia, Pennsylvania. Hij sprak er (met masker op) inwoners kort toe door een megafoon op straat, had een vergadering met Afrikaans-Amerikaanse lokale leiders en gaf een vurige toespraak op een drive-in campagnebijeenkomst. Daar zei hij: “Jullie bezorgden het mij twee keer, en ik ben hier vanavond terug om je te vragen het Witte Huis aan Joe Biden en Kamala Harris te bezorgen.”

Nadat Obama swing state Pennsylvania won in 2008 en 2012, haalde Trump de staat in 2016 nipt binnen. Momenteel leidt Biden er volgens een peiling van Fox News met 50 procent tegenover 45 procent.

Foto: REUTERS

Obama vroeg het publiek, van wie de meesten in hun auto’s toekeken, om te gaan stemmen in deze “belangrijkste verkiezingen van ons leven”. “We kunnen geen twijfel laten in deze verkiezing, want de president heeft al gezegd: ‘Als het maar een beetje nipt is, ga ik gewoon dingen verzinnen’. Hij doet het al, dus kunnen we geen twijfel hebben, we kunnen niet zelfgenoegzaam zijn, de peilingen maken me niet uit.”

Hij herinnerde aan de verkiezingen van 2016, toen de peilingen veel beter waren voor Hillary Clinton dan voor Trump. “Veel mensen zijn thuis gebleven, ze waren lui en zelfgenoegzaam. Deze keer niet! Niet met deze verkiezing!”, aldus de ex-president.

Elke dag leugens

Over de huidige president zei Obama dat de Amerikanen “moeten leven met de gevolgen van Donald Trump, die getoond heeft dat hij niet in staat is om zijn ambt ernstig te nemen”. “Tweeten en naar de televisie kijken, lossen de problemen niet op.”

Volgens Obama doet Trump hard zijn best om “iedereen die hem niet steunt te beledigen of te dreigen met de gevangenis”. Dat zouden we van niemand tolereren, “behalve misschien ergens een gekke oom”, aldus Obama. “Waarom zouden we het verwachten en aanvaarden van de president van de Verenigde Staten? En waarom maken mensen daar excuses voor? Ach ja, zo is hij gewoon. Nee. Die acties hebben gevolgen. Ze sporen andere mensen aan om wreed te zijn, en verdelend en racistisch.”

Kiezers zijn er bovendien intussen te hard aan gewend dat Trump leugens vertelt. “Onze democratie zal niet werken als de mensen die onze leiders zouden moeten zijn elke dag liegen en gewoon dingen verzinnen. En we zijn er ongevoelig voor geworden. We zijn er gewoon immuun voor geworden.”

“Met Joe Biden en Kamala Harris zullen jullie je geen zorgen meer moeten maken over de gekke dingen die ze alle dagen zeggen. Het zal niet zo uitputtend zijn.”

Pandemie-draaiboek onder tafelpoot

Foto: AP

Ook zal Obama’s ex-vicepresident de coronacrisis beter aanpakken. “Acht maanden in deze pandemie stijgt het aantal gevallen weer in het land. Donald Trump zal ons niet plots allemaal beschermen, hij is zelfs niet in staat om de basisstappen te nemen om zichzelf te beschermen”, zei Obama. “We lieten letterlijk een draaiboek voor pandemieën achter in het Witte Huis. Ze gebruikten het waarschijnlijk om onder de poot van een wiebelende tafel te steken.”

Volgens hem zou Biden, in tegenstelling tot Trump, gezondheidsexperts niet in diskrediet brengen of “superverspreider”-evenementen houden in het Witte Huis. “Joe zal deze pandemie onder controle krijgen door een plan om tests gratis wijdverspreid beschikbaar te maken, om elke Amerikaan gratis een vaccin te geven en door te verzekeren dat onze helden in de gezondheidszorg nooit aan andere landen het materiaal moeten vragen dat ze nodig hebben.”

Beijing Barry

Obama vermeldde tijdens zijn campagnetoespraak ook de onthulling van de New York Times over Trumps financiën: “Kan je je voorstellen dat ík een geheime Chinese bankrekening had toen ik herverkozen wilde worden? Denk je dat Fox News daar een beetje bezorgd over zou geweest zijn? Ze zouden me Beijing Barry genoemd hebben.” Volgens Obama betaalde hijzelf als vijftienjarige die ijsjes serveerde waarschijnlijk meer belastingen dan Trump nu.

Voormalig vicepresident Joe Biden zelf ging al voor de derde dag op rij niet op stap om campagne te voeren, terwijl Donald Trump campagnerally na campagnerally organiseert. Donderdag vindt het tweede debat tussen beide presidentskandidaten plaats.