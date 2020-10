Trump en Biden houden iets beschaafder tweede debat: “Ik ben de minst racistische president ooit” “Jij? Je gooit olie op elk vuur”

President Donald Trump en zijn rivaal Joe Biden hebben hun tweede en laatste presidentiële debat gehouden. Het ging er veel inhoudelijker en beschaafder aan toe dan de eerste keer, al gingen de presidentskandidaten meermaals in de clinch.

Het tweede debat tussen president Donald Trump en zijn rivaal Joe Biden was veel beschaafder dan het eerste, waar de Republikein en de Democraat elkaar voortdurend in de rede vielen. Ze kregen daarom elk twee minuten over elk onderwerp van moderator Kristen Welker, Witte Huis-correspondente van NBC News, terwijl de micro van de ander uitstond. Daarna was onderbreken weer mogelijk, al bleef het al bij al rustig.

Coronavirus

Het hete hangijzer dat als eerste onderwerp behandeld werd, was het coronavirus en de manier waarop president Trump ermee omgegaan is. Voor het eerst zei hij dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de meer dan 220.000 doden, maar de schuld legt hij toch bij China. “Het is niet mijn schuld dat het virus hier is, wel die van China. En heel de wereld zit er nu mee.”

HERBELEEF. Volg hier het tweede debat tussen Donald Trump en Joe Biden, zoals het gebeurde

Trump haalde modellen aan die volgens hem voorspeld hadden dat 2,2 miljoen mensen gestorven zouden zijn. “We hebben het goed gedaan en bestrijden het hard. Er waren pieken, bijvoorbeeld in Florida, Arizona en Texas, en die zijn nu weg.” Het vaccin is zo goed als klaar”, voegde de president eraan toe. “Binnen enkele weken kondigen we het aan en het leger staat klaar om het te verdelen. Ik ben nu immuun en daardoor begrijpen we het virus veel beter. Het zal snel weg zijn en we leren ermee leven.”

“Maar die man is diegene die gezegd heeft dat het virus tegen Pasen al uit het land zou zijn”, zei Biden. “Hoe kan je dat serieus nemen? 220.000 Amerikanen zijn dood: iemand die verantwoordelijk is voor zoveel doden, zou niet mogen aanblijven als president. In Europa gaat het beter dan hier en de verwachting is dat er nog 200.000 dode Amerikanen bijkomen. Ik zou mensen vragen om mondmaskers overal te dragen, sneller testen mogelijk maken en financiële steun geven. We zitten in de situatie dat The New England Journal of Medicine de president verwijt dat hij de pandemie slecht aangepakt heeft. Dat zegt toch alles?“

Land open houden

Trump bleef benadrukken dat Biden het land op slot wil doen en dat het daaraan kapot zou gaan, Biden bleef dat herhalen. “Joe praat alleen maar over sluitingen en shutdowns. Maar luister niet naar hem, hij is een Democraat en Democratische gouverneurs hebben bewezen dat hun aanpak geleid heeft tot enorm veel doden. We moeten ons land open houden, anders hebben we geen land meer. Mensen verliezen hun jobs en plegen zelfmoord, er is misbruik en mensen worden depressief, zo kan het niet langer. Dat mogen we niet laten gebeuren. Als je kijkt naar New York: dat is een spookstad. Ik vind het erg.”

Dat hij Fauci een idioot en een ramp genoemd heeft, probeerde Trump niet goed te praten. “Ik kom goed met hem overeen en ik heb respect voor hem, maar hij zei dat mensen geen mondmasker moeten dragen. Ik denk dat hij een Democraat is maar dat doet er niet toe. Hij mag fouten maken, hij is een goed persoon.”

Rusland

Het volgende onderwerp was nationale veiligheid en de inmenging van Rusland en Iran in de verkiezingen. Biden zei dat hard te zullen aanpakken, net als China. “Landen die dat doen, zullen daar een prijs voor betalen.” Trump gebruikte elke mogelijkheid om Biden af te schilderen als een pion van China, die geld van hen krijgt en zo veel rijkdom vergaard heeft. De voormalige vicepresident ontkende dat elke keer.

“Ik denk niet dat de president het al over die inmenging gehad heeft met Poetin, en ik begrijp niet waarom. Het is duidelijk waarom die landen hem president willen laten blijven: ze willen niet dat ik het wordt omdat ze mij kennen en ze weten dat het niet goed zal zijn.” Daarop probeerde Trump het debat meermaals richting Hunter Biden te sturen, maar vaak ging het daar niet over.

“Er is niemand harder voor Rusland dan ik”, zei Trump bijvoorbeeld. “Het is Biden die miljoenen krijgt.” De president zei opnieuw dat hij zijn belastingsaangifte zal vrijgeven, al ontweek hij de vraag wanneer dat kan. “Ik verdien geen geld van China, Joe, dat doe jij. Ik krijg geen geld van van Oekraïne, dat doe jij. Ik krijg geen geld van Rusland, dat doe jij” bleef hij zeggen. Biden lachte dat weg.”

Noord-Korea

Over Noord-Korea zei Trump dat hij de terugkeer naar nucleaire testen niet als verraad ziet. “Jullie hebben me een puinhoop achtergelaten. Obama dacht dat er oorlog zou zijn, en er is geen oorlog.” Biden: “Wij zullen Noord-Korea onder controle houden. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft Noord-Korea legitiem proberen te maken. Hij praat over zijn maatje die een gangster is. Wij wilden ook een ontmoeting, op voorwaarde dat hij de nucleaire testen zou stoppen. Daarom wilde hij ons niet zien.”

Volgens Trump was dat niet de reden. “Kim Jong-un vond Obama gewoon niet leuk.”

Gezondheidszorg

Wat zou Trump doen als Obamacare beëindigd zou worden door het Hooggerechtshof? “Obamacare is no good, zei hij. “We willen het beëindigen en een veel beter systeem voor gezondheidszorg installeren.” Volgens Trump wil Biden privéverzekeringen, die heel goed zijn, stoppen, het zal “socialistische gezondheidszorg zijn, mensen zullen geen keuze hebben”.

Biden: “Ik wil Obamacare aanpassen, naar Bidencare.” Hij zegt dat hij privéverzekeringen net steunt. “Hij pakte Covid vreselijk slecht aan. En alle mensen met Covid zullen een ‘pre-existing condition’ hebben. Gezondheidszorg is geen privilege, maar een recht.”

Trump repliceerde: “Hij zit al 47 jaar in de politiek en hij deed het niet, hij deed niets. Hij wil socialistische gezondheidszorg. Zijn running mate is heel liberaal.” “Mensen verdienen betaalbare gezondheidzorg en daar gaan wij voor zorgen”, besloot Biden.

Waarom nog geen steunpakket goedgekeurd is voor mensen getroffen door de coronacrisis? “Dat is door Nancy Pelosi.” Nochtans proberen de Democraten het volgens Biden al maanden door het Congres te duwen.

Kinderen scheiden van ouders

Een merkbaar gevoelig onderwerp was immigratie, en dan vooral de kinderen die aan de grens gescheiden worden van hun ouders. “Kinderen worden hier gebracht door coyotes. Ze worden in kooien gestopt die jullie gebouwd hebben”, zei Trump. “We werken eraan, we proberen hen te verenigen. Maar velen komen hier alleen, gebracht door coyotes.”

Biden: “Deze kinderen kwamen hier met hun ouders. Ze werden uit de armen van hun ouders gesleurd. Ze zijn alleen. Het is crimineel.” Nochtans wordt er goed voor hen gezorgd, zei Trump, die bleef herhalen: “Wie bouwde de kooien? Hij had acht jaar en deed niets, behalve kooien bouwen om kinderen in op te sluiten.” BIden uitte kritiek op zijn systeem voor asiel aanvragen. “Ach, hij begrijpt immigratie en wetten niet. Catch en release is vreselijk. Een verkrachter, een moordenaar komt binnen en we moeten hen vrijlaten. Alleen mensen met laag IQ komen terug.”

Bange zwarte ouders

Volgende onderwerp: multiculturaliteit in Amerika en de problemen die daar al vaak mee geweest zijn. “Ik begrijp dat ouders van kleur vrezen voor hun kinderen”, zei Biden. “Mijn dochter is sociaal werkster en heeft hier al veel over geschreven. Ik heb nooit moeten vrezen voor haar als ze tegengehouden werd door de politie, maar zwarte mensen moeten hun kinderen een handleiding geven: draag geen kap, zeg alleen maar ja meneer. Er is zeker institutioneel racisme in Amerika en we hebben altijd geprobeerd om richting inclusie te gaan, maar dit is de eerste president die de andere richting wil uitgaan en die verdeeldheid zaait.”

“Ik begrijp het ook”, zei Trump. “Vergeet niet: Biden zit al 47 jaar in de politiek en hij heeft nooit iets voor die mensen gedaan. Maar niemand heeft meer gedaan voor dfe zwarte gemeenschap dan Donald Trump. De hervorming van justitie, die hebben Obama en Joe niet doorgevoerd. Ik heb veel armen moeten omwringen om dat gedaan te krijgen, mensen hebben gehuild in het Oval Office.”

Trump noemde zichzelf de minst racistische mens in de ruimte. “Die mensen mogen alles zeggen van mij, ik kom met iedereen goed overeen.” Het antwoord van Biden? “Op elk racistisch vuur gooit hij olie. Hij heeft alles erger gemaakt op dat vlak.”

Klimaatverandering

“We hebben veel programma’s voor het klimaat”’, zegt Trump. “Ik hou van het milieu. We hebben het laagste cijfer in koolstofuitstoot. We werken zo goed samen met de industrie. Maar kijk naar China en India. Het is er smerig, de lucht is vuil.” Hij trok zich terug uit het “oneerlijke” akkoord van Parijs, omdat onder meer China niet genoeg moet doen, zegt hij.

Biden noemde klimaatverandering een existentiële bedreiging. “Nog vier jaar met deze man, die alles terugdraaide wat wij deden, gaat ons sterk in de problemen brengen.” Volgens Biden gaat zijn klimaatplan miljoenen goedbetaalde jobs opleveren en economische groei, door grote investeringen. Hij zei de olie-industrie op termijn te willen elimineren. “Dat is pas een statement, luistert iedereen mee?”

Trump: “AOC plus 3 hebben zijn klimaatplan ontwikkeld. Zij weten er niets over. Ze springen door hoepels voor AOC plus 3. Zijn plan zal slecht zijn voor de economie. Ze willen gebouwen afbreken en nieuwe zetten met piepkleine ruiten. Dit is het gekste plan dat iemand ooit gezien heeft. Dat is niet door slimme mensen gemaakt.”

Biden: “Elke milieugroep en arbeidsgroep steunt mijn plan. Windenergie is de toekomst. Hij denkt dat windmolens kanker veroorzaken.”

Trump: “Wij zijn voor het eerst onafhankelijk op het vlak van energie. Ik weet meer over wind dan jij, het is heel duur, het doodt alle vogels, het is onbetrouwbaar. En de rook om ze te maken is meer dan natuurlijk gas.” “Maar als jij de economie wil doden... En nu moeten we het hebben over fracking.”

Leiderschap

Het laatste onderwerp was leiderschap, en de moderator vroeg beide kandidaten om het woord te richten aan de mensen die niet voor hen stemmen. “We moeten een succesvol land maken zoals het was voor corona uit China kwam. Daarvoor kreeg ik telefoons van mensen die me normaal niet zouden bellen om elkaar te ontmoeten en op vlak van werkloosheid deden we het geweldig, ook in de minderheden. We zijn op weg naar succes en succes zal ons samenbrengen. Maar hij wil belastingen verhogen en dat zou enorm negatief zijn. Het zou een depressie zijn als nooit tevoren.”

Biden koos voor een verbindende boodschap. “Ik zou zeggen: ik ben een Amerikaans president en vertegenwoordig jullie allemaal. Ik ga jullie hoop geven en wetenschap boven fictie verkiezen. Er zijn enorme mogelijkheden en we gaan samen groeien, met een economie gedreven door nieuwe energie die miljoenen jobs zal creëren. Centraal staat mensen behandelen met respect en waardigheid, dat hebben ze de voorbije vier jaar niet gekregen.”