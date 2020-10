Australiër deed zich voor als beroemdheid en perste 112 meisjes wereldwijd af met naaktbeelden

Een 25-jarige Australiër is aangeklaagd voor afpersing met naaktbeelden, ofwel sextortion, van 112 meisjes uit meerdere landen, melden de Australische autoriteiten. De man zou zich hebben uitgegeven als een beroemdheid op sociale media om met meisjes in gesprek te raken. Daarna chanteerde hij de slachtoffers om seksuele handelingen uit te voeren voor de camera.

Een Australische politie-eenheid die zich op de bestrijding van kindermisbruik richt, stelde een onderzoek in naar de verdachte na tips van Interpol en vanuit de Verenigde Staten. Een 13-jarig Amerikaans meisje had de politie verteld dat zij dacht dat de persoon die ze online sprak 15 jaar oud was, en dat hij seksueel getinte vragen aan haar stelde.

Het meisje zei dat hij haar screenshots van hun gesprek stuurde, die waren aangepast zodat het leek alsof zij meeging in zijn seksuele fantasieën. De verdachte zou haar vervolgens hebben bedreigd de screenshots naar haar familie en vrienden te sturen als zij niet deed wat hij zei. Daarna dwong hij het meisje zich uit te kleden en seksuele handelingen te verrichten terwijl hij en anderen online toekeken. De Australische autoriteiten gaan ervan uit dat de verdachte dezelfde methode gebruikte om andere meisjes uit meerdere landen te chanteren.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de man uit Parkwood, een voorstad van het West-Australische Perth, achter de socialemedia-accounts van de dader zit. De politie doorzocht daarop zijn huis en nam meerdere elektronische apparaten, een telefoon, harde schijven en USB-sticks in beslag. Daarop werden al snel meer dan 2.000 seksueel getinte beelden van meisjes aangetroffen.