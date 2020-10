E40 in Aalter richting kust afgesloten na ongeval met vrachtwagen

Aalter - De E40 in Aalter is richting de kust volledig afgesloten na een ongeval met een vrachtwagen. Er staat een file vanaf Nevele. De bestuurder van de vrachtwagen werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Al het verkeer op de E40-A10 in de richting van Oostende moet de snelweg verlaten via de uitrit 11 Aalter. De weg is er namelijk versperd door een ongeval met een vrachtwagen die granaatappels transporteerde. De bestuurder slaagde erin zelf uit de vrachtwagen te stappen en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het opruimen van de granaatappels kan nog even duren.