Club Brugge is na zege bij Zenit nu ook hoogst gerangschikte Belgische ploeg in Europa

De eerste speeldag van de poulefase van de Champions League en Europa League heeft meteen enkele wijzigingen opgeleverd in de clubranking van de Europese voetbalbond UEFA. Na zijn Champions League-zege in Sint-Petersburg is Club Brugge nu ook de Belgische ploeg met de hoogste coëfficiënt in Europa. Blauw-zwart schuift op naar de 44ste plek.

Eind vorig seizoen moest Club Brugge nog AA Gent (40ste), Anderlecht (43ste) en Racing Genk (55ste) voor zich dulden, maar daar komt dit seizoen verandering in. De UEFA-ranking wordt immers berekend op basis van resultaten van de laatste vijf jaar. Daardoor zien AA Gent en Anderlecht in het nieuwe seizoen hun resultaten van het sterke 2015/2016, waar de Buffalo’s de achtste finales van de Champions League haalde en paars-wit het tot de achtste finales van de Europa League schopte, wegvallen. Anderlecht en Genk kunnen dit seizoen bovendien geen punten meer pakken omdat ze niet in Europa actief zijn.

Dat deed Club Brugge wel. Door de zege dinsdagavond op het veld van Zenit Sint-Petersburg is blauw-zwart na één match al de ploeg die het meeste coëfficiëntenpunten binnenhaalde voor België. De clubcoëfficiënt waar de UEFA-ranking op gebaseerd is, is vooral belangrijk voor de samenstelling van de voorrondes en groepsfases van de Europese competities. Wie een hoge coëfficiënt heeft, zal als reekshoofd of ploeg uit één van de hoogste potten, normaal gezien zwakkere tegenstand treffen. Zelf zat Club Brugge bij de loting van de Champions League dit seizoen nog in pot 4.

De clubranking op dit moment:

1. Bayern München 113.000

2. FC Barcelona 108.000

3. Juventus 105.000

4. Real Madrid 105.000

5. Atlético Madrid 103.000

6. Manchester City 96.000

7. Manchester United 93.000

8. PSG 93.000

9. Sevilla 84.000

10. Liverpool 83.000

(...)

44. Club Brugge 30.500

47. Genk 30.000

53. AA Gent 26.500

56. Anderlecht 25.000

61. Standard 22.000

153. Antwerp 5.500