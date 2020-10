Nu ook derde competitiematch in gedrang in Jupiler Pro League: KV Mechelen telt plots elf spelers met corona

Corona Alarm bij KV Mechelen. Na de drie positieve gevallen eerder deze week (Togui, Peyre en testdoelman Wenssens) kreeg de club deze ochtend het nieuws dat er nog acht andere spelers positief hebben getest. Door de nieuwe golf van besmettingen komt de wedstrijd van KV Mechelen tegen Eupen van zaterdag in gedrang.

Om wie het gaat is nog niet bekend. De voormiddagtraining werd geannuleerd, iedereen werd onmiddellijk naar huis gestuurd. Het is hoogst twijfelachtig of de wedstrijd van morgen in Eupen kan doorgaan. De club is van plan om uitstel te vragen aan de Pro League. Het reglement voorziet een mogelijkheid tot uitstel vanaf dat er meer dan zeven besmette spelers zijn bij een club.

Ook Waasland-Beveren en Moeskroen lijken komend weekend niet te kunnen spelen door een golf aan besmettingen. De Waaslanders kwamen gisteren met het nieuws dat voorlopig niemand genezen is van hun besmettingen van vorige week, en dat er zelfs één extra positief geval is. Moeskroen meldde dan weer negen besmette spelers.

Door dat alles lijken komend weekend drie wedstrijden te zullen worden uitgesteld: Cercle Brugge-Moeskroen, Charleroi-Waasland-Beveren én Eupen-KV Mechelen.