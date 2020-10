Beschuldigde Roger Putseys in laatste woord: “Ik zou jullie knuffel willen geven. Vergeef mij!”

Kortenaken / Leuven - Op de slotdag van het Leuvense assisenproces van de burenruzie in Kortenaken kreeg beschuldigde Roger Putseys (74) vrijdagochtend nog even het woord. Hij richtte zich rechtstreeks tot de nabestaanden van de neergestoken buurman Luc Dams, gestorven door zijn toedoen op 30 juli 2016. In tranen vroeg hij vergiffenis aan de weduwe en kinderen van de neergestoken paracommando.

“Marina, Eva, Maarten, ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Helaas kan ik de klok niet terugdraaien. Ik heb er zoveel spijt van en kan mijn gevoel eigenlijk niet onder woorden brengen. Ik vind het heel spijtig dat ik jullie papa Luc niet beter heb leren kennen. Weet dat het mij verschrikkelijk spijt. Ik zou jullie een knuffel willen geven, ik heb ook kinderen en kleinkinderen. Ik hoop dat jullie mij kunnen vergeven. Ik ben geen man van veel woorden, maar vanuit het diepst van mijn hart: ik heb diep spijt.”

In de zaal vielen zijn woorden op een koude steen. De nabestaanden hechtten weinig geloof aan zijn spijtbetuiging en zien vooral veel zelfbeklag. Putseys richtte zich ook nog kort tot de twaalfkoppige jury, die later vandaag over zijn lot moet beslissen. “Mijn lot ligt in jullie handen. Ik zal aanvaarden wat jullie beslissen.”

De jury trok zich om 10 uur terug in beraad. Er liggen verschillende scenario’s op tafel: schuldig aan doodslag, schuldig aan moord, “slechts” schuldig aan uitlokking (met andere woorden: een foute daad gesteld nadat hij fysiek uitgedaagd werd door zijn buurman) of zelfs vrijspraak wegens het befaamde Artikel 71 (met andere woorden: dat Putseys die 30ste juli 2016 handelde uit “onweerstaanbare drang”). De brede strafwaaier van vrijspraak tot levenslang ligt dus nog op tafel.

Later vandaag kent de beschuldigde zijn lot.

