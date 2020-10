Pro League reageert op beslissing Overlegcomité: “We leggen ons hierbij neer”

“We nemen akte van de beslissing van het overlegcomité en leggen ons daar uiteraard bij neer”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, de verzameling van profclubs. “We kunnen alleen maar zeggen dat we er altijd alles hebben aan gedaan om de veiligheid en gezondheid van het publiek te verzorgen. We zullen nu met de clubs aan de slag gaan want er zal nog een en ander moeten worden aangepast.”