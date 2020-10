Borat verdedigt scène met Rudy Giuliani in nieuwe film: “Onschuldige ‘sexy time’ ontmoeting met mijn 15-jarige dochter”

Sacha Baron Cohen kruipt opnieuw in de huid van een van zijn bekendste typetjes, en dat zal je geweten hebben. De nieuwe Borat is nog niet in de zalen, maar is toch al hét gespreksonderwerp geworden. Dat komt vooral door een uitgekiende promotiecampagne, maar dat heeft ook te maken met de dubieuze scène waarin Rudy Giuliani - adviseur van Donald Trump en ex-burgemeester van New York - de 15-jarige dochter van Borat ontmoet in een hotelkamer.