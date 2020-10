Unia en çavaria sluiten officieel samenwerkingsakkoord

Het interfederaal gelijkekanseninstituut Unia heeft voor het eerst een officieel samenwerkingsakkoord gesloten met çavaria, de koepel van meer dan 120 LGBTI-verenigingen in Nederlandstalig België.

“Op deze manier kunnen we onze samenwerking beter organiseren en uitbouwen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Dit akkoord zal çavaria zeker helpen om zijn opdracht nog beter uit te voeren”, voegt Lozano Lafertin van çavaria eraan toe. Unia en çavaria zullen zoveel mogelijk nuttige informatie uitwisselen die kan bijdragen tot de strijd tegen discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven. “Het wordt ook mogelijk om gemeenschappelijke standpunten in te nemen”, klinkt het.

Beide organisaties kunnen voortaan ook samenwerken rond gemeenschappelijke informatiecampagnes en sensibiliseringsacties. Ze voorzien verder de mogelijkheid om samen onderzoek uit te voeren of uit te besteden. De expertise van beide organisaties zal dienstbaar worden gemaakt in opleidingen. In 2019 tekende Unia al een samenwerkingsakkoord met de regenbooghuizen (Maisons Arc-en-Ciel) in Wallonië.