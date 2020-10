Vakbonden rechtbankpersoneel eisen telewerkregels en dreigen met staking

De drie vakbonden van het personeel van de rechtbanken en parketten in België hebben een stakingsaanzegging ingediend, zo melden ze. Ze eisen dat er een algemene regeling komt rond arbeidstijdregistratie en telewerk.

Het gaat om dossiers die volgens de vakbonden al vier jaar aanslepen. Ze willen met de stakingsaanzegging een overleg afdwingen, zegt Christiaan Lauwerys van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten. “Een officieel reglement voor telewerk bestaat niet bij Justitie, ook al vragen we er al jaren naar”, zegt Lauwerys. “Met corona vinden we dat er nu een algemene regel moet komen. Nu maakt de ene rechtbank een reglement, een andere rechtbank een ander reglement en bij nog andere mag er niet thuisgewerkt worden. Er is een wildgroei van reglementen, waarbij er soms dingen instaan die niet wettelijk zijn.”

Hetzelfde geldt volgens de vakbondsman voor de arbeidstijdregeling: “Bij de ene rechtbank moet men prikken, bij andere is dat niet het geval”. Het is niet de bedoeling om al meteen de werking van het gerecht stil te leggen met een staking, zegt Lauwerys. De aanzegging is een middel om de overheid tot overleg te verplichten.