Sekteleider verdacht van kindermisbruik, verkrachting en mishandeling: “Mijn vriendin moest seks hebben met haar moeder en zusje”

Het leek er woensdagochtend op dat de Duitse politie was binnengevallen bij Transformanten omdat ze een 25-jarige Nederlandse vrouw vasthielden in hun klooster in Goch, net over de Duitse grens. Nu wordt voorganger Robert B. ook verdacht van ‘ernstig seksueel misbruik’ van kinderen in tien zaken, plus de verkrachting van twee vrouwen en zware mishandeling van een (voormalig) aanhanger van de Orde ten laste gelegd.