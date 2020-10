Event Alliantie: “Werken voor 200 personen, het komt neer op een sluiting”

Volgens de Alliantie van Belgische Event Federaties betekenen de nieuwe maatregelen, die vrijdag aangekondigd werden, de doodsteek van de sector. “Alle investeringen en ingrepen van de sector om het veilig en verantwoord te laten verlopen blijken eens te meer nutteloos”, klinkt het in een persbericht.

De Event Alliantie toont begrip voor de nieuwe maatregelen maar benadrukt dat ze dramatisch zijn voor een sector die het al zo moeilijk heeft de voorbije maanden door het coronavirus. “Er was al heel weinig mogelijk door de beslissingen van vorige week. Maar de verdere beperkingen voor onze sector komen neer op een sluiting. Want in de huidige omstandigheden is werken voor 200 personen helemaal onrendabel en ondenkbaar. Dat is dramatisch.”

De sector herhaalt dat er een plan op tafel moet komen dat duidelijkheid schept op het vlak van financiële steun, en dat op lange termijn. “Al die Belgische paradepaardjes maar ook de tientallen bedrijven onder hen staan op het punt om de deuren definitief te moeten sluiten of naar het buitenland te verhuizen. Zonder oplossing voor de miljoen euro vaste kosten voor dit jaar is het over and out. Meer dan 80% van de omzet is weg voor dit jaar”, klinkt het. “Geen enkel bedrijf of sector kan dat overleven zonder steun. Gepassioneerde medewerkers en freelancers zullen de eerste en grootste slachtoffers zijn door het gebrek aan steun en inzicht van de overheid. En in plaats van export wordt het dan import. Buitenlandse bedrijven zullen het dan hier komen doen want onze eigen bedrijven zullen verdwenen zijn.”