Frank Vandenbroucke: “in een storm is coronabarometer niet bijzonder nuttig”

De zogenaamde coronabarometer is nog niet helemaal rond, maar zal de komende dagen opnieuw op tafel liggen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vrijdag laten verstaan in de marge van de toelichting van de beslissingen van het Overlegcomité. Hij gaf daarbij aan dat die barometer vandaag de facto niet zo gek veel zin heeft.

De bewuste coronabarometer bestaat uit verschillende alarmniveaus op basis van drempelwaarden. Hij moet aangeven welke maatregelen noodzakelijk zijn voor welk niveau. De barometer staat nog niet volledig op punt, al merkte minister Vandenbroucke wel op dat de regeringen al redeneren volgens de alarmniveaus, die dus eigenlijk al aanvaard zijn.

“Maar als je in een storm zit, is een barometer niet meer bijzonder nuttig. En we zitten in de storm”, ging de minister voort. De vraag is wat er gebeurt wanneer je uit het oog van de storm bent, maar nog niet in normaal weer. “Daar moet de komende dagen veel aandacht naartoe gaan en daar zal de barometer wellicht onderdeel van zijn”, luidde het.

Twee vijanden

Dé strategische vraag voor Vandenbroucke is waar we naartoe willen om een houdbare situatie te creëren. Die uitdaging wordt volgens de minister wellicht een marathon, waarbij het de vraag is hoe we die gaan volhouden.

Vandenbroucke gaf ook nog toelichting bij het onderscheid dat wordt gemaakt tussen sport en cultuur. Bij voetbalwedstrijden is bijvoorbeeld geen publiek meer toegelaten, maar bij cultuurvoorstellingen nog wel. “Dat is logisch, want voetbal wordt uitgezonden op televisie en die kleinschalige culturele activiteiten niet”, aldus de minister.

“Er zijn twee vijanden: het virus en het isolement van de mensen”, vatte hij de maatregelen samen. “We moeten die twee bestrijden. We willen nu geen maatregelen waarbij we mensen opsluiten en we willen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan.”