Gemiddelde leeftijd besmette personen stijgt, hoogste toename bij 90-plussers

De gemiddelde leeftijd van de besmette personen stijgt. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht woensdag gezegd tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum en het gezondheidsinstituut Sciensano.

“De helft van de gevallen is momenteel ouder dan 37 jaar. De hoogste toename vindt bij de negentigplussers plaats, met een verdubbeling om de vijf dagen tijd.”

“Waarschijnlijk zullen we deze week richting 20.000 coronabesmettingen per dag evolueren”, zegt Van Gucht. “Dat betekent dat ruim één op honderd Belgen besmettelijk is. De meeste besmettingen gebeuren nog steeds bij de twintig- tot dertigjarigen, maar de toename is minder groot dan de andere leeftijdsgroepen.”

De hoogste toename wordt vastgesteld bij 90-plussers. “Ze vertonen de tweede hoogste besmettingsgraad, na de twintigers. Dat zal zich jammer genoeg vertalen in een verdere stijging van de hospitalisaties.”