Club Brugge misloopt 2,5 miljoen euro op amper drie weken tijd: “Voor ons zijn dit dramatische verliezen”

Ook de topclubs voelen het besluit om terug achter gesloten deuren te voetballen in de portemonnee. Niet het minst Club Brugge. De landskampioen graait dan wel in de vetpotten van de Champions League, toch moet dat volgens blauw-zwart allemaal in het perspectief worden gesteld. Per match achter gesloten deuren in Europa verliest Club meer dan 1 miljoen euro. In de Jupiler Pro League is dat ‘maar’ 500.000 euro, met dank aan duizenden loyale fans die geen terugbetaling wensen.

“We stellen elk jaar een kern samen om Champions League te spelen. Dat kost aardig wat geld”, aldus Chief Business Officer. “Ons prijzengeld in de CL is dus absoluut geen pure winst. Versterkingen en contractverlengingen zijn zware investeringen. Club Brugge is een bedrijf dat ook grotendeels op evenementen draait. Voor ons zijn dit dramatische verliezen.”

Voor Club Brugge gaat het om drie thuismatchen die momenteel zonder fans worden gespeeld: twee in de Champions League en eentje in de competitie. “Het is ontzettend pijnlijk, voor alle partijen. Zowel de club, stad Brugge, het kabinet Weyts en de Pro League hebben veel inspanningen gedaan. Alles verliep ook erg veilig. We zijn ontgoocheld, maar anderzijds ook erg begripvol. Het is niet aan ons om te beslissen over de volksgezondheid. We zijn wel elke dag bereid tot elk overleg om weer perspectief te krijgen.”

Door de matchen zonder publiek grijpt Club Brugge dus naast 2,5 miljoen euro op amper drie weken tijd. Daarmee is het zijn winstpremie van de match tegen Zenit - 2,7 miljoen euro - al bijna helemaal kwijt.

