In Nederland neergestoken Belg vecht voor zijn leven

In het Nederlandse Spijkenisse is in de nacht van donderdag op vrijdag een Belg neergestoken, zo heeft de politie vrijdagochtend gemeld. De 25-jarige man uit Diepenbeek vecht voor zijn leven.

Het incident vond rond middernacht plaats aan de Salamanderveen in een wijk in de gemeente Nissewaard vlak onder Rotterdam. Geciteerd door het Algemeen Dagblad (AD) zegt een politiewoordvoerster dat een bewoner rond middernacht de gewonde man vlakbij zijn huis hoorde roepen. Die bewoner heeft meteen alarm geslagen, waarna politie en ambulance uitrukten. Ze vonden de man met een flinke steekwonde in de buik. Zijn toestand was levensbedreigend. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is nu nog steeds kritiek.

Er is nog geen aanhouding verricht. “Hoofdzaak was alles in het werk te stellen het leven van deze man te redden, zegt de woordvoerster. Wat de aanleiding voor de steekpartij vlakbij enkele huizenblokken was, is nog niet bekend.

In een Twitterbericht heeft de politie van Rotterdam het publiek gevraagd desgevallend met informatie naar voren te komen.