Franse politie pakt man op die in Duitsland verdacht wordt van 160 seksuele misdrijven

In het Franse Rumersheim-Le-Haut, niet ver van Straatsburg, is afgelopen vrijdag een 52-jarige Italiaan opgepakt die in Duitsland verdacht wordt van 160 verkrachtingen en andere seksuele misdrijven. Tegen de man liep een Europees aanhoudingsmandaat.

De Italiaan zou tussen 2000 en 2014 de kinderen van zijn respectievelijke partners hebben verkracht of seksueel hebben misbruikt. Zo zou hij vanaf november 2000 zijn dochtertje een tiental jaren hebben misbruikt en vervolgens hetzelfde gedaan hebben met de minderjarige dochters van een andere partner. “Hij sloeg in verschillende familiemiddens toe”, aldus de gerechtelijke autoriteiten.

In totaal opende Duitsland 122 onderzoeken tegen hem aangaande 160 feiten jegens minderjarigen. De man zou onlangs Duitsland zijn ontvlucht om zich in de Elzas te vestigen. Hij werd opgesloten in de gevangenis van Colmar in afwachting van zijn uitlevering aan Duitsland.