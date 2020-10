Airbus wil productie A320 opnieuw opschroeven

Airbus verwacht de productie van de A320, een vliegtuig voor de middellange afstand, op te drijven. Waarschijnlijk zal de Europese vliegtuigbouwer gaan naar 47 toestellen per maand, tegenover 40 nu, zegt een woordvoerder. Eerder moest Airbus de productie drastisch inkrimpen wegens de coronapandemie. Het bedrijf moet de finale beslissing evenwel nog nemen.

Airbus wil de klanten meer perspectief bieden voor de planning naar de toekomst. Door corona en de heel zware terugval van het vliegverkeer ging de productie zowat 40 procent lager. Eerst was er sprake dat de lagere productie twee jaar zou duren. Momenteel produceert Airbus 40 A320’s per maand, tegenover 60 in precoronatijden.

De productie van langeafstandsvliegtuigen is zwaarder afgenomen. In dat segment verwacht de vliegtuigconstructeur dat een herstel van de vraag pas veel later zal komen. Airbus assembleert vliegtuigen van de A320-familie onder meer in Frankrijk, Duitsland en de VS.