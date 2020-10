Stemhokje in ruimtestation ISS zodat astronaute kan stemmen

Net zoals reeds 49,3 miljoen andere Amerikanen heeft astronaute Kate Rubins vervroegd haar stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen. Al verliep dit een tikkeltje anders, alhoewel, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld.

Het is al jaren gebruikelijk dat opvarenden van het ISS van daaruit langs beveiligde elektronische weg hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen. Maar in het geval van Kate Rubins verliep dit op een originele manier. “Aan boord van het Internationaal Ruimtestation: ik heb gestemd”, zei ze in de legende van een foto die donderdag op de Twitteraccount van de NASA is verschenen. De 42-jarige astronaute, die midden oktober in de spacemeccano is aangekomen, poseert voor een soort box waarop een papier met de tekst “ISS stembureau” hangt.

Lancering uitgesteld

Het was de bedoeling dat drie andere Amerikanen eveneens vanuit het ISS zouden stemmen. Maar hun voor 31 oktober voorziene lancering is uitgesteld zodat ze alsnog van op de begane grond hun politieke voorkeur zullen kunnen uitdrukken. De verkiezingsregels in de VS variëren, net zoals zoveel andere, van staat tot staat. Maar in 1997 is in Texas, waar de astronauten zijn gebaseerd, een wet aangenomen die expliciet de procedure voorziet om vanuit de ruimte te stemmen.

Ook in 2016 heeft Rubins reeds van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Ze zegt dat, als stemmen vanuit de ruimte mogelijk is, mensen op de begane grond dit ook moeten doen.

Volgens het US Elections Project van politieke wetenschapper Michael McDonald van de Universiteit van Florida hebben elf dagen voor verkiezingsdag al meer dan 49,3 miljoen Amerikanen vervroegd gestemd. Dat is meer dan de in totaal 47 miljoen die in 2016 van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.