Simon Mignolet in doel op OH Leuven zonder groepstraining? Clement overweegt het (bij negatieve coronatest)

’s Middags een negatieve coronatest, ’s avonds in doel (of op de bank) op OH Leuven? Het kan zowaar voor Simon Mignolet. Coach Philippe Clement sluit niet uit dat zijn doelman zaterdag zonder groepstraining gewoon in de kern zit. “Ik heb er een bepaald idee over”, zegt hij.

LEES OOK.Club Brugge misloopt 2,5 miljoen euro op amper drie weken tijd: “Voor ons zijn dit dramatische verliezen”

Wie zaterdagavond in doel staat bij Club Brugge, valt nog af te wachten. Simon Mignolet legt na een week quarantaine - en geen enkele groepstraining - ’s middags nog een een nieuwe coronatest af. Als die negatief is, kan de doelman enkele uren later eventueel al spelen. Indien Clement doublure Horvath nog een match gunt na zijn goede prestatie in Sint-Petersburg, kan Mignolet ook op de bank zitten. Dat natuurlijk allemaal onder voorbehoud,. Bij een positieve coronatest stelt de vraagt zich niet. “Simon kan in theorie spelen als hij negatief test, en ik heb daar nu al een bepaald idee over”, aldus Clement. “Maar momenteel heeft het weinig zin om daar al iets over te zeggen.” Opluchting om de negatieve coronatesten bij de rest van de groep was er zichtbaar. “En dat is een understament”, zegt Clement. “Het blijft altijd spannend, kijk maar naar Mechelen en Waasland-Beveren. Vroeg of laat heb je prijs. Maar ik ben heel blij over hoe mijn jongens hun verantwoordelijkheid hebben genomen ondanks die snelle quarantaine. Het was voor niemand makkelijk.”

Foto: Photo News

Volgens de Brugse coach zijn er ook een aantal jongens met kwaaltjes teruggekomen uit Sint-Petersburg. Wie dat zijn, houdt hij liever voor zich. “Laat ons OHL niet wijzer maken. Ik heb Marc Brys héél hoog als coach zitten: hij kan een organisatie perfect uittekenen in functie van de tegenstander. We hebben vrijdag amper één training om iedereen voor te bereiden.” Goed nieuws was er wel over Deli, die deze week op de trainingsfoto’s verscheen. “Hij is nog niet 200 procent fit, mar hij zit er wel dicht bij”, geeft Clement nog mee. OHL kan krap worden, maar mogelijk kan Deli wel aantreden tegen Lazio. En dat zou uitstekend nieuws zijn voor de verdediging van Club Brugge, die Kossounou (corona) en Mitrovic (voet) dan mogelijk nog moet missen.

Clement waarschuwt trouwens voor de feeststemming die meekwam uit Sint-Petersburg. Hij wil dat zijn spelers al het goede van in Rusland bevestigen op OH Leuven, en dat in een decor dat een pak minder aantrekkelijk is. “17 jaar geleden wonnen we op AC Milan: een hoogtepunt op Europees vlak voor de club”, vertelt Clement. “Enkele dagen later verloren we met 4-2 op Heusden-Zolder, dat een minder goede ploeg had dan OHL. Het is aan de spelers om hun hoofd bij de zaak te houden. Een prestatie zoals op Zenit bewijst dat we een heel goede ploeg hebben, maar je bent pas een topploeg als je dat om de drie dagen kan herhalen.” Ten slotte kwam de Brugse coach ook nog eens terug op de beslissing om drie weken zonder publiek te voetballen. “Het is nadeel, voor iedereen. Je zag dat op Zenit: de spelers kregen meer drive toen ze naar hun spionkop mochten voetballen. Maar het zij zo en het is nu niet anders.”

LEES OOK. OH Leuven meldt één coronabesmetting: “Wedstrijd tegen Club Brugge komt niet in gedrang”